عودة باسم مرسي وطلبة.. واستبعاد حازم إمام وعادل جمعة من قائمة الزمالك

عاد باسم مرسي مهاجم الزمالك لقائمة فريقه التي تستعد لملاقاة غزل المحلة يوم الأربعاء في عاشر جولات الدوري المصري.

ويلاقي الزمالك منافسه غزل المحلة في ملعب بتروسبورت بعد الهزيمة في المباراة الماضية بثلاثة أهداف لهدفين أمام طلائع الجيش.

وشهدت قائمة الزمالك عودة باسم مرسي لها بعد غياب بسبب الإصابة.

هذا بالإضافة لعودة حمادة طلبة محمد أبو جبل وشريف علاء.

فيما شهدت قائمة الزمالك خروج كل من حازم إمام، محمد عادل جمعة، ومحمود عبد الرحيم "جنش".

وجاءت قائمة الزمالك كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي- محمد أبو جبل.

في الدفاع: حمادة طلبة- محمد كوفي- أحمد دويدار- شريف علاء- عمر جابر.

في الوسط: طارق حامد- إبراهيم عبد الخالق- إبراهيم صلاح- أيمن حفني- مصطفى فتحي-

أحمد حمودي- معروف يوسف.

في الهجوم: كهربا- محمد سالم- أحمد حسن مكي- باسم مرسي.