أخبار عاجلة

مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عودة باسم مرسي وطلبة.. واستبعاد حازم إمام وعادل جمعة من قائمة الزمالك

Google+ Print
عودة باسم مرسي وطلبة.. واستبعاد حازم إمام وعادل جمعة من قائمة الزمالك عودة باسم مرسي وطلبة.. واستبعاد حازم إمام وعادل جمعة من قائمة الزمالك

عاد باسم مرسي مهاجم الزمالك لقائمة فريقه التي تستعد لملاقاة غزل المحلة يوم الأربعاء في عاشر جولات الدوري المصري.

ويلاقي الزمالك منافسه غزل المحلة في ملعب بتروسبورت بعد الهزيمة في المباراة الماضية بثلاثة أهداف لهدفين أمام طلائع الجيش.

وشهدت قائمة الزمالك عودة باسم مرسي لها بعد غياب بسبب الإصابة.

هذا بالإضافة لعودة حمادة طلبة محمد أبو جبل وشريف علاء.

فيما شهدت قائمة الزمالك خروج كل من حازم إمام، محمد عادل جمعة، ومحمود عبد الرحيم "جنش".

وجاءت قائمة الزمالك كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي- محمد أبو جبل.

في الدفاع: حمادة طلبة- محمد كوفي- أحمد دويدار- شريف علاء- عمر جابر.

في الوسط: طارق حامد- إبراهيم عبد الخالق- إبراهيم صلاح- أيمن حفني- مصطفى فتحي-

أحمد حمودي- معروف يوسف.

في الهجوم: كهربا- محمد سالم- أحمد حسن مكي- باسم مرسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع