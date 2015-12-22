تحرير رهينة "مالطى" ومسلحون يفجرون "زاوية" لتحفيظ القرآن فى طرابلس

>تمكنت قوة الردع بالعاصمة الليبية طرابلس من تحرير "بيير بالداكتشينو" مدير مستشفى "سانت جيمس" المالطى فى طرابلس، والذى اختطف منذ قرابة أسبوع.

وقالت قوة الردع - عبر صفحتها الرسمية اليوم - إنها قامت بمداهمة وكر بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس بعد التحرى وجمع المعلومات التى أفادت بأن مدير مستشفى سانت جيمس يوجد بهذا المكان، فتم اقتحام هذا الوكر وتحرير الرهينة والقبض على شخصين ويجرى ملاحقة باقى العصابة، وكانت مجموعة مسلحة مجهولة قد اختطفت مدير مستشفى "سانت جيمس" المالطى الجنسية منذ قرابة اسبوع خلال عودته الى منزله وطالبت بفدية قدرها 5 ملاييين يورو مقابل الافراج عنه..

من ناحية أخرى فجر مسلحون مجهولون اليوم الثلاثاء "زاوية" أبو مشماشة لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة بومليانة بالعاصمة الليبية طرابلس، باستخدام حقيبة بها مواد ناسفة.

وقال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة بطرابلس عصام النعاس - فى تصريح اليوم - إن الانفجار لم يسفر عن إصابات بشرية، وإنما أسفر عن أضرار مادية فادحة بمبنى الزاوية، كما تضررت سيارات سكان المنطقة قرب الزاوية، وأوضح أن دوى الانفجار سمع فى أنحاء منطقة بومليانة وسط العاصمة طرابلس.

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