أخبار عاجلة

مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تحرير رهينة "مالطى" ومسلحون يفجرون "زاوية" لتحفيظ القرآن فى طرابلس

Google+ Print
تحرير رهينة "مالطى" ومسلحون يفجرون "زاوية" لتحفيظ القرآن فى طرابلس تحرير رهينة "مالطى" ومسلحون يفجرون "زاوية" لتحفيظ القرآن فى طرابلس

>تمكنت قوة الردع بالعاصمة الليبية طرابلس من تحرير "بيير بالداكتشينو" مدير مستشفى "سانت جيمس" المالطى فى طرابلس، والذى اختطف منذ قرابة أسبوع.

وقالت قوة الردع - عبر صفحتها الرسمية اليوم - إنها قامت بمداهمة وكر بمنطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس بعد التحرى وجمع المعلومات التى أفادت بأن مدير مستشفى سانت جيمس يوجد بهذا المكان، فتم اقتحام هذا الوكر وتحرير الرهينة والقبض على شخصين ويجرى ملاحقة باقى العصابة، وكانت مجموعة مسلحة مجهولة قد اختطفت مدير مستشفى "سانت جيمس" المالطى الجنسية منذ قرابة اسبوع خلال عودته الى منزله وطالبت بفدية قدرها 5 ملاييين يورو مقابل الافراج عنه..

من ناحية أخرى فجر مسلحون مجهولون اليوم الثلاثاء "زاوية" أبو مشماشة لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة بومليانة بالعاصمة الليبية طرابلس، باستخدام حقيبة بها مواد ناسفة.

وقال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة بطرابلس عصام النعاس - فى تصريح اليوم - إن الانفجار لم يسفر عن إصابات بشرية، وإنما أسفر عن أضرار مادية فادحة بمبنى الزاوية، كما تضررت سيارات سكان المنطقة قرب الزاوية، وأوضح أن دوى الانفجار سمع فى أنحاء منطقة بومليانة وسط العاصمة طرابلس.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365