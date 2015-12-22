أخبار العراق اليوم.. الجعفرى: الإرهاب هو العدو الحقيقى وبقية الخلافات مفتعلة

الإرهاب هو العدو الحقيقى وبقية الخلافات مفتعلة

تناولت أخبار العراق اليوم، الثلاثاء، اعتزام الصين إقامة شراكة إستراتيجية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الجارية للصين، كما ركزت أخبار العراق اليوم على تصريحات وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى خلال لقائه وزير الخارجية الكويتى.>كما أشارت وكالة الأنباء العراقية فى أخبار العراق اليوم، المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد مع وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، أن التحالف الدولى يقدم فقط دعما جويا وبعض المستشارين وأن العراقيون وحدهم من يدير المعارك البرية ضد داعش على الأرض.

وأكد الجعفرى فى حديثه أن الإرهاب هو العدو الحقيقى وأن بقية الخلافات "مفتعلة" مشيرا إلى أن عناصر فى داعش أتوا من أكثر من 100 دولة.

من جانبه قال وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد: إن الكويت تسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق مؤكدا أنها تقف معه ضد الإرهاب وأن العلاقة مع بالعراق تجاوزت لكل العقبات.

الصين تعتزم والعراق إقامة شراكة إستراتيجية مع العراق

>كما أشارت وكالة الأنباء العراقية فيما يتعلق بأخبار العراق اليوم، أن الصين والعراق تعتزمان إقامة شراكة إستراتيجية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الجارية للصين.

وقال الرئيس الصينى شى جين بينغ خلال اجتماع مع العبادى ظهر اليوم (الثلاثاء) إن الصين تقدر علاقاتها مع العراق وترى البلاد كشريك يستحق الثقة وشريك مهم للتعاون فى الشرق الأوسط.

وأضاف شى فى كلمته الافتتاحية أن البلدين سيصدران بيانا مشتركا لاعلان تأسيس شراكة إستراتيجية، وذكر الرئيس أن تعريف العلاقة يظهر إدراك البلدين الكامل لأهمية علاقتهما وسيضع أساسا صلبا للتنمية المستقبلية.

ويقوم العبادى بزيارة رسمية للصين من اليوم الثلاثاء وحتى يوم غد الأربعاء كضيف لرئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانغ.