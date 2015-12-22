الدوري يتوقف مرتين في يناير وفبراير.. ومعسكر المنتخب لنيجيريا 15 مارس

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري عن مواعيد توقفات بطولة الدوري ومعسكرات منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وتتوقف البطولة يوم 24 يناير وحتى 30 يناير ليقام معسكر لمنتخب هيكتور كوبر يقابل فيه المنتخب نظيره البوركيني مرتين حسب تصريحات سابقة لمنسق المنتخب الأول إيهاب لهيطة.

وتستأنف البطولة نشاطها يوم 31 يناير.

أما التوقف الثاني فسيكون يوم 23 فبراير وحتى 28 فبراير ويتخلله معسكر للمنتخب أيضا ومباراة ودية أمام رومانيا أو أوزبكستان لتعود البطولة يوم 1 مارس.

ثم تتوقف البطولة يوم 15 مارس للاستعداد لمباراتي نيجيريا بتصفيات كأس أمم إفريقيا يومي 23 و26 مارس.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بـ6 نقاط أمام المنتخب النيجيري صاحب الـ4 نقاط.