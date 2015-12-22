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Edward Norton يجمع نصف مليون دولار لعالِم سوري لاجىء

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الثلاثاء 22-12-2015 13:34

النجم Edward Norton البالغ من العمر 46 عاماً، بطل  Fight Clubوالحائز على جائزة الأوسكار في العام 2014، بدأ قبل أسبوع حملة لجمع التبرّعات لأحد اللاجئين السوريين التي كانت قد نقلت قصته المؤثرة مدوّنة Humans of New York.

هذا اللاجىء كان قد فقد زوجته وابنته في تفجيرات سوريا ثم انتقل بعدها إلى تركيا هرباً من الحرب والأحداث الدائرة في بلاده، وهو يخضع اليوم لعلاج من سرطان المعدة. وبعد قراءة Norton لقصته، بادر و تمكّن من جمع دعم مالي للرجل الأكاديمي الذي يحمل شهادة الدكتوراة في العلوم و يُعرف باسم "العالِم"، لتغطية نفقات علاجه وغيرها من النفقات التي يحتاجها.

كتب Norton على فيس بوك أن هذا اللاجىء عانى خسارة عميقة من شأنها سحق أيّ روح، إلا أنّه ما زال يرغب ويبحث عن فرصة إيجابية في المجتمع.

وأضاف النجم أن كل مال يُجمع سوف يذهب لمساعدة هذه العائلة، حتى يتمكّن الوالد من الحصول على علاج طبّي ومتابعة أعماله وبناء حياة جديدة مع أفراد أسرته المتبقية.

أما حملة جمع التبرّعات التي ما زالت مستمرة حتى الآن، فقد نجحت في جمع 450 ألف دولار منذ انطلاقها قبل أسبوع. وقال  Norton لمجلة People في هذا الصدد:" تجاوب الناس كان مذهلاً ومفاجئاً، إذ لم نتخيل أن يكون التجاوب بهذه الفعالية".

بدوره تفاعل الرئيس الأمريكي Barack Obama  مع القضية الإنسانية هذه وكتب تعليقاً شخصياً على قصة العالم قال فيه: "أنا كزوج وأب لا أستطيع تخيل فداحة ما خسرت.. أنت وعائلتك تلهموننا، وأنا متأكد من أن الناس في ميتشغان سيرحبون بك وسيحيطونك بكل الدعم والعناية التي تستحق".

 

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