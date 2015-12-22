بلقيس تتحدث لـ "سيدتي" عن تجربتها التمثيلية الأولى وشغفها للأمومة

فنانة إماراتية حالمة استطاعت أن تثبت نفسها بفترة قصيرة، ووضعت لنفسها خطاً فنياً خاصاً بعيداً عن التقليد، اختارت أن تكون تجربتها الإعلانية تجربة فيها جزء من الإنسانية، إنها الفنانة الإماراتية بلقيس...

أول وجه إعلاني إماراتي يشارك مع بانتين حدثينا عن هذه التجربة؟

في البداية أحب أن أقول إنه شرف كبير لي أن أكون سفيرة إعلامية لشركة بانتين في الشرق الأوسط، كان هناك مفاوضات في الفترة السابقة؛ حتى يتعرف البراند على الجانب الشخصي أكثر من الجانب الفني.

كيف تم التعرف على بلقيس من قبل الشركة؟

قاموا بأبحاث في الكثير من البيوت الخليجية واتضح لهم بأن شعري مثالي بالنسبة لغالبية البنات والنساء في الخليج، وطبعاً هذا أمر أتشرف به، وأتشكر القائمين على هذا البحث.

كيف تم الاتفاق معهم، وما الذي جذبك بالعقد علماً أنه عرض عليك أكثر من إعلان، وتم رفضه من قبلك؟

اتصلت بي الشركة من بعد البحث الذي أجروه، وتم الاتفاق فيما بيننا بكافة الشروط، ولكن الأمر الذي جذبني لتوقيع العقد هو قرار شركة بانتين بأن يكونوا الراعين لجولتي الفنية لعام الــ2016 وسيخصص جزء من هذه الحفلات لخدمة قضايا السيدات بمختلف أنواعها، وهذه الفكرة جذبتني، وجعلتني لا أتردد بأخذ القرار وتم الاتفاق.

كم هو مهم بالنسبة لك كفنانة أن تكون إحدى الداعمات لحركات نسائية تصب بمنحى قضايا المرأة؟

الأمر لا يقتصر فقط على الحركة النسائية، بل على الفنان أن يدعم أي رسالة منصفة لمجتمعه، ولأنني تعلمت في منزلي أن هناك فناناً تاجراً وفناناً إنساناً، وعلى الرغم من أن التجارة مهمة إلا أنني أحب أن أكون إنساناً.

هل نفهم من هذا أنك لا تهتمين بالمال؟

لا أحد لا يهتم بجمع المال، ولكن ليس غلطاً أن نجمع المال ضمن إطار الإنسانية، وأن لا نتجرد من قيمنا ومبادئنا وإنسانيتنا.

كثير من النجوم العرب والعالميين شاركوا مع بانتين من قبل، أنت ماذا ستضيفين لهم؟

هذه المرة الأولى التي تقوم بانتين بشراكة بينها وبين فنان، وتكون الرسالة اجتماعية وليست شراكة تجارية فقط كما هو الحال مع البقية، وهذه الحملة كانت مدروسة ومميزة.

هل المنحى الإنساني قلل من شروطك في العقد المادي؟

أنا أخذت الأمر من الناحيتين المادية والإنسانية، فالأجندة عندما تصل من براند عالمي تكون أجندة مرهقة ومليئة، فأنا على قدر التعب الذي أتعبه معهم يجب أن أكون مرتاحة، وأحقق شيئاً لذاتي فأنا سأعطيهم وقت وجهد كبير، ويجب أن أخذ مقابله.

ستدخلين عالم التمثيل من خلال مسرحية غنائية حدثينا عنها؟

المسرحية مستوحاة من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهي من إنتاج الذراع الإبداعي لمكتب دبي الإعلامي بالتعاون مع مجموعة الرحباني، الذين يعتبرون عمالقة المسرح في الوطن العربي، وعندما يوضع اسمي مع اسم الفنان غسان صليبا الذي عمل مع الرحابنة لأكثر من 40 عاماً هذا يعني أنها ثقة كبيرة وضعها الرحابنة بي.

كيف رأيت تعاملهم في العمل؟

لا أخفيكم، هم قاسون جداً في العمل، وهناك دقة في المواعيد تعلمت منهم الكثير جعلوا مني صاحبة حركة مسرحية صحيحة، أتمنى أن تنال حسن المشاهدين.

على خطا كارول سماحة؟

أنا أتشرف بكارول، فهي صوت وكاريزما وحققت الذي تتمناه، وأصبحت أماً وأنا أهنئها على هذا، وكارول موهبة بدأت من مسرح الرحباني، وانتقلت من بعدها إلى مسارح أخرى وسوق الألبومات والكليبات.

هل من الممكن أن نراك ممثلة تلفزيونية؟

لا أدري ولكن إن خضت هذه التجربة فستكون تجربة عربية؛ لأنني لا أجد نفسي في الدراما الخليجية.

هل تحلمين بالأمومة؟

جداً ولكن لا تقل أمومة، فأنت تلعب على الوتر الحساس.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي