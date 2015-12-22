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نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها الـ41

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الثلاثاء 22-12-2015 15:41

احتفلت الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها الـ 41 وسط صديقاتها بشرى وإيمي سالم وآخرين.
وعلقت نيللي على "الفيس بوك" بعد نشرها لصور عيد ميلادها قائلة باللغة الإنجليزية إنها تشكر كل من بشرى وايمي وكل شخص حضر عيد ميلادها وكادت أن تبكي من المفاجأة. وشكرت الله على نعمة وجودها وسط أشخاص يحبونها كما أنها أيضاً تحبهم جداً.

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