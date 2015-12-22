ماذا فعل فادي صبيح للانتقام من معتصم النهار؟

دمشق – سيدتي نت

بدأ الفنان السوري فادي صبيح تصوير مشاهده في مسلسل "خاتون"، بشخصية الضابط الفرنسي "فرانك" عديم الرحمة، في مفارقة لافتة بعد أن أدّى دور ضابط الأمن أيضاً في خماسية "يا جارة الوادي" ضمن الجزء الثالث من "أهل الغرام".

وتتميز شخصية "فرانك" بالتسلط والقسوة التي تمكنه من فعل أي شيء من دون وازع خلال ملاحقته المحاربين ضد الاستعمار الذي يمثله مع "كريم" (يوسف الخال) و"دانيال" (طوني عيسى) و"نصري" اسماعيل مدّاح.

وتصبح عملية الإيقاع بـ"الزيبق" (معتصم النهار) من أبرز مهماته، إلى أن يفشل بضربه في المغارات والجبال، فيفرض حصاراً على أهالي العمارة محارباً أهاليها بلقمة العيش للضغط عليهم.

ويشارك صبيح في بطولة العمل إلى جانب مجموعة من النجوم السوريين والعرب، من أبرزهم باسم ياخور وسلافة معمار وكاريس بشّار وسلّوم حداد وكندة حنا وميلاد يوسف وأيمن رضا وزهير رمضان ومعتصم النهار وجيني اسبر ونادين تحسين بك. ومن لبنان يوسف وورد الخال وطوني عيسى، وحسن كشاش من الجزائر، في "فانتازيا شامية" بعيدة من النمطية التي سادت صورة "الحارة"، على أن يبدأ عرض العمل في رمضان المقبل على مدى 60 حلقة، من إنتاج "غولدن لاين"، وتأليف طلال مارديني، ومعالجة درامية لسيف حامد، وإخراج تامر إسحق.

وكان الفنّان السوري فادي صبيح قد انتهى مؤخراً من تصوير دوره"طريف" في خماسية "امرأة كالقمر" من تأليف ريم حنّا وإخراج المثنى صبح، ومن بطولته إلى جانب قيس الشيخ نجيب ومعمار وديمة الجندي وآخرين. كما شارك أيضاً كضيف شرف في خماسية "يا جارة الوادي" من تأليف ممدوح حمادة وإخراج الليث حجّو، ومن بطولة عابد فهد وأمل بوشوشة وآخرين.

بدوره علم " سيدتي نت " بشكل حصري أن النجم السوري فادي صبيح اعتذر عن المشاركة في البداية عن بطولة "خاتون" بسبب انشغاله بأكثر من مسلسل وبالتحديد خماسيات الغرام حيث كان مقرراً أن يؤدي فادي شخصية " الزيبق " التي ذهبت للفنان معتصم النهار .