فيديو | «داليا زيادة»: أمريكا تنتهك القانون أكثر من مصر..ولا يتم محاسبتها

أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن الشرطة الأمريكية ترتكب حالات تعذيب ضد المتهمين داخل الاحتجار، ومن جهة أخرى تتهم الشرطة المصرية بانتهاك القانون، مطالبة السلطات المصرية بالرد على أمريكا والانتهاكات مثلما تتدخل الولايات المتحدة في الشئون المصرية.

وأضافت “داليا”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صوت الناس” مع الإعلامي أحمد الشاعر، المُذاع على فضائية “المحور”، أن مصر تحاسب أي ضابط يخطئ في حق أي مواطن ويتم تشويه الضابط على الفضائيات ويأخذ جزاءه، أما أمريكا فلا تحاسب أفراد الشرطة المتجاوزين في حق المواطنين.

وطالبت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة جمعيات حقوق الإنسان المصرية بعدم تجاخل الممارسات الوحشية من الشرطة الأمريكية ضد المواطنين السود.

وتابعت: يجب أن تقوم وزارة الخارجية المصرية بشجب وإدانة ممارسات الأمريكية ضد مواطنيها والاعتراض في المنظمات الدولية.

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