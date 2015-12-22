أخبار عاجلة

مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فيديو | «داليا زيادة»: أمريكا تنتهك القانون أكثر من مصر..ولا يتم محاسبتها

Google+ Print
فيديو | «داليا زيادة»: أمريكا تنتهك القانون أكثر من مصر..ولا يتم محاسبتها فيديو | «داليا زيادة»: أمريكا تنتهك القانون أكثر من مصر..ولا يتم محاسبتها

داليا زيادة

أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن الشرطة الأمريكية ترتكب حالات تعذيب ضد المتهمين داخل الاحتجار، ومن جهة أخرى تتهم الشرطة المصرية بانتهاك القانون، مطالبة السلطات المصرية بالرد على أمريكا والانتهاكات مثلما تتدخل الولايات المتحدة في الشئون المصرية.

وأضافت “داليا”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صوت الناس” مع الإعلامي أحمد الشاعر، المُذاع على فضائية “المحور”، أن تحاسب أي ضابط يخطئ في حق أي مواطن ويتم تشويه الضابط على الفضائيات ويأخذ جزاءه، أما أمريكا فلا تحاسب أفراد الشرطة المتجاوزين في حق المواطنين.

وطالبت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة جمعيات حقوق الإنسان المصرية بعدم تجاخل الممارسات الوحشية من الشرطة الأمريكية ضد المواطنين السود.

وتابعت: يجب أن تقوم وزارة الخارجية المصرية بشجب وإدانة ممارسات الأمريكية ضد مواطنيها والاعتراض في المنظمات الدولية.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي