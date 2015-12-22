فيديو | «خالد الصاوي»: شبح فيلم «الفيل الأزرق» طلعلي بجد

قال الفنان خالد الصاوى: «فيلم الفيل الأزرق، تجربة عكننت عليا حياتى كلها، وكانت سبب العديد من المشاكل بينى وبين زوجتى، لمحاولتي تقمص شخصية الفيلم في المنزل أمام المرآة».

وكشف «الصاوى»، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على فضائية «cbc»، عن ظهور شبح حقيقى له أثناء جلوسه بمكتبه».

وأضاف: «تبادلت أنا والشبح، عملية الاعتداء على بعض، وأسفر ذلك عن تحطيم محتويات المكتب وأكلت علقة موت، من الشبح»، مشيرًا إلى أن سبب ظهور شبح فيلم «الفيل الأرزق»، يرجع لجلوسه لفترات طويلة بمفرده داخل مكتبه.

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