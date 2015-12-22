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تركيا: قواتنا ستستمر في الموصل حتى تحريرها من «داعش»

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تركيا: قواتنا ستستمر في الموصل حتى تحريرها من «داعش» تركيا: قواتنا ستستمر في الموصل حتى تحريرها من «داعش»

أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء التركي – أرشيفية

 

أكد  أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء التركي، عن استمرار القوات العسكرية التركية في العراق حتى يتم تحرير الموصل من تنظيم “داعش”، مضيفًا أنه سيتم تعزيز الوجود العسكري في العراق.

وذكرت الخارجية التركية، في وقت سابق، أن تركيا تواصل عملية سحب قواتها من معسكر بعشيقة في محافظة نينوى العراقية، فيما أشار نعمان كورتولموش،  نائب رئيس الوزراء التركي، إلى أن جزءًا من القوات التركية في معسكر بعشيقة قد تم نقلهم إلى مكان آخر، حسبما أفاد سبوتنيك.

وقال أوغلو في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، في أنقرة، اليوم الثلاثاء: ‘‘ نحن نقدم الدعم للبيشمركة وللمتطوعين المحليين وسوف نفعل ذلك حتى تحرير الموصل، ولن نسحب قواتنا العسكرية المتواجدة هناك حتى ينتهي التهديد الإرهابي في العراق’’.

 

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