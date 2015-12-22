«المالكي»: «أردوغان» يقتل العراقيين مثلما قتل أجداده الأرمن

شن رئيس ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي، نوري المالكي، هجومًا على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

> وقال «المالكي»، خلال لقائه رئيس طائفة الأرمن الارثوذكس في العراق المطران افاك اسادوريان، إنه يقتل اليوم أبناء الشعبين العراقي والسوري، كما قتل أسلافه أبناء الشعب الأرميني قبل نحو مائة عام.

> وشدد المالكي على ضرورة عدم تكرار هذه المأساة رغم أن معالمها اليوم تتجدد في ظل النهج الذي ينتهجه نظام أردوغان واشتراكه في قتل أبناء الشعبين العراقي والسوري من خلال دعمه داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى.

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون، أعلن في بيان نهاية الشهر الماضي ضرورة اعتبار أردوغان شخصية خطيرة تهدد الأمن العالمي مشيرا إلى أنه يهدد ويفشل الجهود الدولية للقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي.