"ديلى ميل": أمراض اللثة ترفع من خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 14%

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن أنه من المعروف عمومًا أن خيط تنظيف الأسنان يمكن أن يساعد فى حمايتنا من أمراض اللثة.

واكتشف العلماء من جامعة بافلو الأمريكية عن أن النساء المصابات بأمراض اللثة هن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدى بنسبة تتعدى 14%، لافتين إلى أن هذا قد يحدث بسبب دخول بكتيريا اللثة إلى مجرى الدم ومن ثم تنتشر حتى تصل إلى الصدر.

وأشار الباحثون إلى أن هناك دراسات سابقة أكدت أن أمراض اللثة قد ترفع من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكرى، وسرطان المرىء والرأس والرقبة والبنكرياس والرئة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 73737 امرأة بعد سن اليأس، ووجدوا أن النساء المصابات بسرطان الثدى يعانين من أمراض اللثة بنسبة تتعدى 26%.

ووجدت دراسات سابقة أن آثار أمراض اللثة تختلف بين شخص مدخن أو غير مدخن.

وأظهرت الدراسة التى نشرت مؤخرًا عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن النساء اللاتى يعانين من التدخين يعانين أيضًا من مرض اللثة ولديهن خطر كبير للإصابة بسرطان الثدى بمعدل 36%.

وأكد العلماء أن البكتيريا من أمراض اللثة التى قد تصل إلى الدورة الدموية فى الجسم وتؤثر فى نهاية المطاف على أنسجة الثدى.