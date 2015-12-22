صور| «التعليم» تفاجئ طلاب الإسكندرية بامتحانات «النظام الأمريكي»..وأولياء الأمور يرفضونه

قالت أحد أولياء أمور طلاب الإسكندرية، للمرحلة الابتدائية، إن الطلاب وأولياء أمورهم تفاجئوا بإعلان مدارس الإسكندرية، خوض الطلاب امتحانات نصف العام بنظام الامتحانات الأمريكي، دون أي إشعار مسبق بذلك من قبل المدارس أو المديريات التعليمية.

وأضافت مروة، أحد أولياء أمور الطلاب، إن نظام الامتحانات الأمريكي، يعتمد على نظام أسئلة الاختيارات بين المتعدد وتصل أوراق الامتحانات في المادة الواحدة لـ7 ورقات ويمتد الامتحان لمدة ساعة ونصف.

وتابعت، أن الطلبة لم يتم تدريبهم على نوعيات تلك الأسئلة منذ بداية العام الدراسي حتى يتم وضع امتحانات بهذا النظام.

وبخصوص توجيه الشكاوى، أشارت إلى أن هناك عشرات الشكاوى تم توجيهها ضد المدارس إلى مديريات التربية والتعليم دون أي رد من قبل المسئولين، مؤكدة أن أولياء الأمور دشنوا هاشتاج “ضد تعديلات امتحانات العربي والماس” لرفض النظام الجديد.

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