قرر جون ماهاما، رئيس غانا، حظر سفر المسؤولين على طيران الدرجة الأولى، وذلك ترشيدًا للنفقات المالية، وتطبقًا لاتفاق بلاده على مساعدات مع صندوق النقد الدولي لإنعاش خزانة الدولة.

وأكد إدوارد عثمان بواماه، وزير الاتصالات، أن الرئاسة أصدرت الأمر هذا الأسبوع، إذ طلبت من كل الوزراء وكبار المسؤولين تفادي أي رحلات خارجية «لا مبرر لها» على نفقة الدولة، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وكانت غانا قد بدأت برنامجًا مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، لإصلاح اقتصادها الذي يعاني عجزًا كبيرًا و مشاكل اقتصادية ودين عام يزداد وعملة محلية غير مستقرة.