مطالب ببند يرفض تدخل إيران بالعراق خلال اجتماع وزراء خارجية العرب الخميس

قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، إن دولة عربية طلبت إضافة بند على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده بعد غد الخميس، موضحا أن هذا البند يتعلق برفض وإدانة تدخل إيران فى العراق.

وأوضحت المصادر التى رفضت الكشف عن اسمها فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البند الاساسى فى اجتماع وزراء الخارجية العرب، هو إصدار بيان إدانة للتدخل التركى فى العراق، إلا أن دولة عربية طالبت بإضافة بند آخر وهو إدانة تدخل إيران فى العراق.

من جهته أكد السفير ضياء الدباس، سفير العراق فى مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن بغداد ترفض أى تدخل خارجى على أراضيها.

وأوضح السفير الدباس فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت على العراق إرسال قوات لمساعدة العراق ضد التدخل التركى، إلا أن العراق رفض ذلك، ولن يسمح بتدخل أى قوات خارجية فى شئون بلاده.