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مصرع 22 من "داعش" بنيران عراقية خلال عمليات عسكرية بالأنبار وكركوك

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مصرع 22 من "داعش" بنيران عراقية خلال عمليات عسكرية بالأنبار وكركوك مصرع 22 من "داعش" بنيران عراقية خلال عمليات عسكرية بالأنبار وكركوك

>لقى 22 من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى مصرعهم اليوم الثلاثاء بنيران عراقية خلال عمليات عسكرية فى محافظتى الأنبار وكركوك.

وقال مصدر أمنى بقيادة العمليات المشتركة إن طيران القوة الجوية العراقية قصف موقعا لداعش؛ ما أدى لمقتل 10 إرهابيين وتدمير سيارة ووكر مفخخ فى تقاطع حى البكر جنوبى مدينة الأنبار خلال تقدم القوات التى شعرت فى عملية تحرير الرمادى منذ صباح اليوم.

ودمرت قوات الفرقة الثامنة بالجيش العراقى خلال دعمها لتقدم قوات مكافحة الإرهاب سيارة لداعش وقتلت 6 إرهابيين بقصف من قبل دبابة من طراز"ابرامز".

وأشار المصدر إلى أن القوات العراقية دمرت رشاشا أحاديا وقتلت العديد من مسلحى داعش حاولوا استهداف قوات مكافحة الإرهاب التى اقتحمت حى "الأرامل" جنوبى الرمادي، كما قتلت قوة تابعة للفرقة الثامنة ب‍الجيش العراقى انتحاريا يرتدى حزاما ناسفا حاول استهداف قوات مكافحة الإرهاب بحى الأرامل.

وفى كركوك شمالى العراق، قصفت قوات "البيشمركة" الكردية بإسناد من طيران التحالف الدولي، تجمعا من مسلحى داعش اليوم قرب مرتفعات "الغرة" فى محور غرب كركوك، وأحبطت هجوما لداعش على البيشمركة، مما أسفر عن مقتل 5 مسلحين بالتنظيم.
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مصر 365