محافظ الشرقية: القرية المنتجة هدف استراتيجي في المرحلة القادمة

"النجار": يجب تبني المرأة المعيلة لتتحول إلى قوة إنتاجية

كتب : أحمد محمود ونظيمة البحراوي منذ 31 دقيقة

أكد المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية، على أهمية العمل المجتمعي الأهلي للتعاون مع الجهاز التنفيذي في إعادة القرية المصرية إلى سابق عهدها ووضعها الطبيعي بأن تصبح قرية منتجة وليست مستهلكة، من خلال نشر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل دور المرأة الريفية في الإنتاج، وتوفير تمويل بسيط لإقامة مشروع إنتاجي تتولى فيه المحافظة مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية التنسيق بين الجهات المانحة وبين منظومة التسويق، وفتح منافذ جديدة لإقامة ورش عمل لتدريب الريفيات على الإنتاج سواء في مجال التريكو أو الخياطة وإنتاج الألبان والبيض والحرف اليدوية مثل الخزف والمشغولات النسائية وغيرها، دعما لدور المرأة المصرية في المجتمع.

وأوضح محافظ الشرقية أهمية تبني المرأة المعيلة لتتحول إلى قوة إنتاجية، لحمايتها والحفاظ على كرامتها من منطلق الدين ولتحقيق أهداف ثورة يناير ولتطبيق أهداف مشروع النهضة المصرية الشاملة.