السجن 3 سنوات لعامل لحيازته 2000 قرص مخدر بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "فتحى.م.أ" عامل، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة مركز طهطا.

ترجع الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مركز طهطا بسوهاج، عندما وردت المعلومات لضباط مباحث المركز، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وزبائنه من المتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 2000 قرص من الأقراص المخدرة، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.