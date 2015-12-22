المؤبد لمستشار قانوني عربي اغتصب فتاة

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بحق مستشار قانوني عربي دانته باغتصاب فتاة من الجنسية نفسها وتعمل في صالون تجميل، بعد أن هددها بسكين للانصياع لرغباته، إضافة إلى انتحال صفة رجال الأمن.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المستشار تتبع الفتاة أثناء عودتها إلى البيت من العمل، إلى أن وصلت مصعد البناية، وهناك أمرها بالتوقف والانتظار بذريعة انه من أفراد الشرطة، ثم أجبرها على مرافقته باتجاه غرفة أسفل درج البناية، تحت التهديد بسكين لممارسة الفاحشة معها بالإكراه.

> وأشارت المجني عليها في التحقيقات إلى أنها لاحظت تتبع الجاني لها وهي تقف عند مدخل البناية لتستقل المصعد، موضحة أنه بدأ يتحدث إليها ويسألها عن مكان عملها وجنسيتها، قبل أن يستل سكيناً من جيبه ويجبرها على الخروج من المصعد باتجاه الدرج، لينفذ جريمته.

ولفتت إلى أنه أخبرها بأنه من أفراد التحريات، وأبرز لها جهازا لاسلكيا عليه ملصق يفيد بانتسابه لأحد الأجهزة الأمنية، وأنه قام بفعلته تحت التهديد مرغمة على ذلك.

وأظهرت تسجيلات الكاميرات المثبتة بالمنطقة أن المتهم لاحق الفتاة على دراجة نارية منذ خروجها من مكان عملها إلى مدخل البناية التي تسكن فيها.

أما المستشار فذكر للنيابة العامة والهيئة القضائية أنه مارس مع المجني عليها الرذيلة برضاها، وأنه لم ينتحل صفة رجال الأمن.