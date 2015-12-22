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رئيس جامعة المنصورة: "التربية الرياضة"أولى كليات الجمهورية حصولا على "الجودة"

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رئيس جامعة المنصورة: "التربية الرياضة"أولى كليات الجمهورية حصولا على "الجودة" رئيس جامعة المنصورة: "التربية الرياضة"أولى كليات الجمهورية حصولا على "الجودة"
قال الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، إنه من الضرورى وضع استراتيجية لتطوير منظومة التعليم ليناسب احتياجات سوق العمل فى كل المجالات بما فيها مجال الرياضة، ولا بد من اكتشاف المواهب ورعايتها، مضيفا أن الرياضة فى هدف استيراتيجى وهذا مايدفع كليات التربية الرياضية لاتخاذ دورها فى التطوير.

وأضاف قناوى خلال ورشة عمل استضافتها كلية التربية الرياضية، أمس الاثنين، بعنوان "الخطة الاستيراتيجية لقطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية عن الفترة من 2015 – 2030 فى ضوء الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالى أن قطاع التربية الرياضية يحتل المرتبة الثانية فى الوصول إلى الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة، مشيرا إلى أن كلية التربية الرياضية بالمنصورة هى أولى كليات الجمهورية حصولا عليه.

عقدت الورشة تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد صبحى حسانين رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية وبحضور الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم السابق و أعضاء قطاع التربية الرياضية على مستوى الجمهورية والدكتور أشرف شعلان عميد الكلية ومقرر الورشة وتنظيم الدكتور سعد شلبى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وتضمنت الورشة لقاءين ناقش الأول البرامج الأكاديمية لقطاع التربية الرياضية من منظور إقليمى ودولى يرأسها الدكتور كمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق، وأخرى بعنوان المحاور الاستراتيجية لقطاع التربية الرياضية فى الفترة من 2015 – 2030 يرأسها الدكتور أحمد عبد الخالق.

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مصر 365

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