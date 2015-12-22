محافظ الشرقية يبحث تأخر صرف حوافز ومكافآت المعلمين بالمحافظة

أجرى الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، الثلاثاء، بوكيل أول وزارة المالية لسرعة بحث مشاكل المعلمين المادية، وإيجاد حلول سريعة وفورية حتى يتمكنوا من صرف المستحقات والمكافآت المتأخرة، مشيرًا إلى أنه يولى اهتمامًا خاصًا بالمعلم.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم، بمدير المديرية المالية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك بمقر نقابة المعلمين بالزقازيق، لبحث مشاكل المعلمين، حيث أكد المحافظ أنه تم بحث ومناقشة عدد من المشاكل التى تقف عثرة أمام أداء المعلمين مهامهم بمحافظة الشرقية، وعلى رأسها عدم صرف المكافآت والحوافز للمدارس التجريبية "لغات"، ومدرسى الخدمات، ومشرفى الأنشطة المدرسية، وعدم صرف مستحقات مشرفى مسابقة تعيين الـ30 ألف معلم بالتربية والتعليم، وعدم توزيع المبالغ المستحقة، التى تم تحصيلها على مجموعات التقوية ولم تصرف للقائمين عليها حتى الآن.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى أن التوجه نحو إصلاح منظومة التعليم يستلزم تحسين الوضع المادى للمعلم ليعود بمردود إيجابى على العملية التعليمية، مؤكدًا احترامه الكامل لكل معلم يبنى جيلًا جديدًا يساعد على رفعة شأن الوطن.