أخبار عاجلة

مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يشهد احتفالية الجامعة بالمولد النبوى الشريف

Google+ Print
بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يشهد احتفالية الجامعة بالمولد النبوى الشريف بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يشهد احتفالية الجامعة بالمولد النبوى الشريف
شهد، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط احتفالية الجامعة بالمولد النبوى الشريف التى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت عنوان " مولد الهادى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"، بحضور الدكتور كرم عبد النعيم منسق عام الأنشطة الطلابية والأستاذ نادى حسين أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ عز الدين المنصورى مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب إلى جانب عدد من مديرى الإدارات المختلفة برعاية الشباب وبالكليات وحشد من الطلاب.

وأكد جعيص أهمية احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف التى حرصت الجامعة على إحيائها لاستحضار الذكرى العطرة لسيدنا محمد الذى جاء رحمة للعالمين، داعيًا الحضور إلى الاقتداء بسنة النبى صلى الله عليه وسلم ونهجه فى العمل على نشر تعاليم الإسلام السمحة والرحمة وحسن الحوار موجهًا أطيب التهانى إلى الحضور وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة تلك الذكرى الخالدة .

ومن جانبه أوضح مدير رعاية الشباب بالجامعة أن الإدارة شرفت بتنظيم الاحتفالية وذلك بمشاركة عدد من الطلاب من مختلف كليات الجامعة بالإضافة إلى أعضاء اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة ، حيث قدم الطلاب المشاركون العديد من الفقرات الفنية كالإنشاد الدينى والشعر والزجل والفنون الشعبية و العروض الصوفية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365