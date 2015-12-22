بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يشهد احتفالية الجامعة بالمولد النبوى الشريف

شهد، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط احتفالية الجامعة بالمولد النبوى الشريف التى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت عنوان " مولد الهادى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"، بحضور الدكتور كرم عبد النعيم منسق عام الأنشطة الطلابية والأستاذ نادى حسين أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ عز الدين المنصورى مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب إلى جانب عدد من مديرى الإدارات المختلفة برعاية الشباب وبالكليات وحشد من الطلاب.

وأكد جعيص أهمية احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف التى حرصت الجامعة على إحيائها لاستحضار الذكرى العطرة لسيدنا محمد الذى جاء رحمة للعالمين، داعيًا الحضور إلى الاقتداء بسنة النبى صلى الله عليه وسلم ونهجه فى العمل على نشر تعاليم الإسلام السمحة والرحمة وحسن الحوار موجهًا أطيب التهانى إلى الحضور وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة تلك الذكرى الخالدة .

ومن جانبه أوضح مدير رعاية الشباب بالجامعة أن الإدارة شرفت بتنظيم الاحتفالية وذلك بمشاركة عدد من الطلاب من مختلف كليات الجامعة بالإضافة إلى أعضاء اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة ، حيث قدم الطلاب المشاركون العديد من الفقرات الفنية كالإنشاد الدينى والشعر والزجل والفنون الشعبية و العروض الصوفية.



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