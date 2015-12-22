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بالصور.. مدير أمن مطروح يتفقد الأسواق وباعة حلوى المولد النبوى

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بالصور.. مدير أمن مطروح يتفقد الأسواق وباعة حلوى المولد النبوى بالصور.. مدير أمن مطروح يتفقد الأسواق وباعة حلوى المولد النبوى
تفقد اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، سوق الخضار ومحلات بيع حلوى المولد النبوى الشريف، للتأكد من سلامة البضائع وعدم المغالاة فى الأسعار، وتقابل مع التجار بالسوق، وكرر التأكيد عليهم، بعدم المغالاة فى الأسعار، حيث أكدوا على التزامهم التام بالأسعار للتخفيف عن المواطنين.
>كما التقى مدير الأمن، عدداً من رواد السوق الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للمتابعة الأمنية اليومية والتواجد الفعال لقيادات المديرية بالأسواق، الأمر الذي أنعكس على الانخفاض الملحوظ فى الأسعار والتزام غالبية التجار.

وقال "لطفى" فى تصريح لـ "اليوم السابع" إنه يواصل جولاته الميدانية على المحال والأسواق، لمتابعة الحالة الأمنية والتزام أصحاب المحلات والباعة بالنظام والقوانين، لمنع العشوائيات والإشغالات، ومراقبة الأسواق وعدم المغالاة فى الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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