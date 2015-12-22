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بالصور..محافظ الشرقية يفتتح منفذا لبيع منتجات القوات المسلحة بقرية الزنكلون

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بالصور..محافظ الشرقية يفتتح منفذا لبيع منتجات القوات المسلحة بقرية الزنكلون بالصور..محافظ الشرقية يفتتح منفذا لبيع منتجات القوات المسلحة بقرية الزنكلون
افتتح الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، منفذا لبيع منتجات القوات المسلحة المصرية من اللحوم والدواجن المجمدة والزيوت بقرية الزنكلون تحت قيادة الجيش الثانى الميدانى وبأسعار مخفضة عن السوق.

أكد المحافظ أن الهدف من التوسع فى فتح المنافذ هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل ومحاربة جشع التجار وضبط منظومة الأسعار، ووجه المحافظ مدير مديرية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتج حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كما اقترح المحافظ أن تقوم كل وحدة محلية بفتح منافذ لبيع المنتجات الغذائية المقدمة من القوات المسلحة لضمان استفادة المواطن البسيط من الاسعار المخفضة للسلع الغذائية، ووجه محافظ الشرقية الشكر والتقدير للقوات المسلحة الباسلة لدورها الرائع فى فتح منافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق للتخفيف على المواطن البسيط، وقال المحافظ ليس غريباً على حماة الوطن ورعايتها للفئات البسيطة ومحدودى الدخل وتوفير السلع والمنتجات الغذائية لهم بأسعار مخفضة عن السوق، كما أهدى اهالى القرية كتاب الله المصحف الشريف لمحافظ الشرقية تقديراً لجهوده المخلصة فى تقديم كافة الخدمات لأهالى الشرقية.

وعلى هامش زيارته لقرية الزنكلون قدم المحافظ واجب العزاء والمواساة لأسرة أحد الأهالى تصادف اقامة عزاء له أثناء زيارة المحافظ، كما قام بزيارة وحدة طب الأسرة بالزنكلون وتجول داخل حجرات الوحدة للاطمئنان من تواجد الاطباء وأطقم التمريض بالعمل داخل الوحدة وتقديم كافة الخدمات الطبية المقدمة للمترددين عليها، وفوجئ بتعطل جهاز السونار عن العمل. ولم يتم إصلاحه حتى الآن.

وعلى الفور أمر وكيل وزارة الصحة بزيارة الوحدة والبدء فوراً فى إصلاح السونار لتقديم كل الخدمات الطبية للمرضى المترددين على الوحدة، ونبه على إدارة الوحدة الصحية بالتواصل بشكل مستمر مع مديرية الصحة والإبلاغ فوراً عن تعطيل أى جهاز أو نقص فى الأدوية داخل صيدلية الوحدة حتى تقوم المديرية بعمل اللازم.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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