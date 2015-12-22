إحالة بلاغ «رئيس الزمالك» ضد «اتحاد الكرة» و«لجنة الحكام» لنيابة شمال الجيزة

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق إحالة البلاغ المقدم من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد جمال علام رئيس إتحاد الكرة وعدد من مسؤولي اتحاد الكرة ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالإتحاد بتهمة تلقى رشوة لتعطيل مسيرة الزمالك في الدورى إلى نيابة شمال الجيزة الكلية للتحقيق فيه .

> وقدم البلاغ منذ قليل محامى من مكتب مرتضى منصور مؤكدا فى تصريحات صحفية تعذر حضور المستشار مرتضى منصور إلى دار القضاء العالى للتقدم بالبلاغ بسبب انشغاله بمتابعة الأزمة بين ناديه واتحاد الكرة .

> ولم يتضمن البلاغ أى سيديهات أو تسجيلات ضد المشكو فى حقهم كما لم يتضمن مستندات تؤكد صحته كما ادعى رئيس نادى الزمالك في مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم .

كان مرتضى منصور قد أعلن أمس، أنه يمتلك أدلة ومستندات تثبت تورط بعض الحكام والمسؤولين بالجبلاية فى قضية رشوة مع إحدى الشركات الراعية لأحد الأندية، مؤكدًا أنه سيعلن عن هذه المستندات خلال المؤتمر الصحفي، الذي سيعقد بعد قليل بمقر النادي.

الجدير بالذكر أن رئيس الزمالك، شن هجومًا عنيفًا على لجنة الحكام واتحاد الكرة، عقب خسارة الزمالك من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة التاسعة من بطولة الدوري، واتهمهم بعرقلة الفريق، وإيقاف مسيرته لصالح أندية أخرى.