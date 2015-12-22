حزام البطن بعد الولادة.. أنواعه وأسعاره

استخدام حزام البطن بعد الولادة عادة قديمة جداً اتبعتها النساء، فكنَّ يربطن بطونهنَّ بايشارب لمدَّة 40 يوماً اعتقاداً بأنَّ هذه الخطوة تساعد على عودة شكل البطن وعضلاته، كما كان قبل الولادة، وعلمياً فقد أثبتت التجارب الفوائد الطبيَّة والجماليَّة لربط البطن للأُم، سواء كانت ولادتها طبيعيَّة أو قيصريَّة.

• مميِّزات حزام البطن:

ـ يساعد على استعادة مظهر البطن المسطح وتقليل دهون البطن.

ـ يشجع عضلات البطن للعودة لطبيعتها.

ـ لا يظهر تحت الملابس.

ـ يتوفر بمقاسات عديدة.

ـ يدعم الجزء السفلي من ظهرك.

ـ يساعد على الجلوس الصحي أثناء الرضاعة.

ـ يمنع ترهلات الجلد في البطن.

ـ يبدأ استخدام حزام البطن بعد الولادة من أول يوم، لكن تجنبي استخدامه أثناء النوم.



• عيوب حزام البطن:

• قد يظهر تحت الملابس الرقيقة.

• قد يكون غير مناسب في بعض حالات الولادة القيصريَّة.

• لا يفقدكِ الوزن أو يشد البطن بشكل دائم.

• في كل الأحوال يجب استشارة الطبيب قبل استعماله؛ للتأكد من عدم تأثيره على جرح الولادة القيصريَّة، وينصح باستخدامه بمجرد التئام الجرح بعد أسبوعين من الولادة عادة.

• أسعاره:

توجد أنواع من حزام البطن بعد الولادة بعضها بمقاسات مختلفة، والآخر بمقاس موحد، ويمكنك ضبطه كما تفضلين، ولكن نصيحة: لا تشتري الأنواع باهظة الثمن فالصيدليات تضم نوعين: الأول مستورد والآخر محلي، والأخير يقوم بالوظيفة على أكمل وجه، فقط اختاري المقاس المناسب الذي يلتف بحزم حول بطنك.

• حزام البطن من فارلين FARLIN

يتوفر هذا الحزام بقياسات مختلفة وبسعر نحو 70 ريالاً.

• حزام البطن من شيكوو CHICCO

يباع بسعر 129 ريالاً.

الأنواع المذكورة تؤدي المهمَّة نفسها في شدِّ البطن بعد الولادة، وكما ذكرت بعضها يتوفر بقياسات مختلفة، وبعضها بمقاس موحد.

• يوجد في معظم الصيدليات حزام للبطن بعد الولادة طبي بسعر نحو 20 ريالاً.