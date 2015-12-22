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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد نقطة شرطة السلام بطنطا وإدارة تأمين الطرق

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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد نقطة شرطة السلام بطنطا وإدارة تأمين الطرق بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد نقطة شرطة السلام بطنطا وإدارة تأمين الطرق
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، بمرافقة اللواء هشام والى، مدير إدارة مرور الغربية والعميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث بالغربية، نقطة شرطة السلام دائرة قسم ثان طنطا وإدارة تأمين الطرق ومنافذ أمان بشارعى الجيش والجلاء، وتابع مدير الأمن الحملة المرورية بمدينة طنطا.

ووجه مدير الأمن الضباط والأفراد بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات ورفع كافة الانتظارات الخاطئة وتسيير الحركة المرورية، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع، وتفعيل القانون واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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