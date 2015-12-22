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إحاله بلاغ رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة و لجنه الحكام لنيابة شمال الجيزة

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إحاله بلاغ رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة و لجنه الحكام لنيابة شمال الجيزة إحاله بلاغ رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة و لجنه الحكام لنيابة شمال الجيزة
كشف مصدر قضائى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال البلاغ المقدم من رئيس نادى الزمالك ضد رئيس اتحاد الكرة و رئيس لجنه الحكام، يتهمهم فيه بتلقى رشوة لتعطيل مسيرة الزمالك بالدورى لنيابة شمال الجيزة للتحقيق.

و كان محامى من مكتب رئيس الزمالك حضر إلى دار القضاء العالى، و قام بتقديم البلاغ ضد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، ووجيه أحمد رئيس لجنه الحكام، و الذى اتهمهم فيه بتلقى رشوة من إحدى الجهات لعرقله مسيرة نادى الزمالك بالدورى، و جاء البلاغ في صفحتين بدون أى مستندات أو تسجيلات مرفقة به.

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