إحاله بلاغ رئيس الزمالك ضد اتحاد الكرة و لجنه الحكام لنيابة شمال الجيزة

كشف مصدر قضائى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال البلاغ المقدم من رئيس نادى الزمالك ضد رئيس اتحاد الكرة و رئيس لجنه الحكام، يتهمهم فيه بتلقى رشوة لتعطيل مسيرة الزمالك بالدورى لنيابة شمال الجيزة للتحقيق.

و كان محامى من مكتب رئيس الزمالك حضر إلى دار القضاء العالى، و قام بتقديم البلاغ ضد جمال علام رئيس اتحاد الكرة، ووجيه أحمد رئيس لجنه الحكام، و الذى اتهمهم فيه بتلقى رشوة من إحدى الجهات لعرقله مسيرة نادى الزمالك بالدورى، و جاء البلاغ في صفحتين بدون أى مستندات أو تسجيلات مرفقة به.