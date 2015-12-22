بالصور.. ضبط 1090 قطعة من حلوى المولد النبوى غير صالحة للاستهلاك بمطروح

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بمديرية أمن مطروح، والقوة المرافقة، بالاشتراك مع مديرية التموين، من ضبط 1090 قطعة من حلوى المولد النبوى، غير صالحة للاستهلاك الآدمى معروضة للبيع بأحد المحلات.

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطارًا اليوم، الثلاثاء، بضبط "محمد.ب.م"، المسئول عن محل بيع حلويات بشارع عمر المختار بمطروح، لقيامه بعرض وبيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى عبارة عن 1090 قطعة من حلوى المولد النبوى مختلفة الأنواع.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم أحوال قسم مباحث التموين، وجار العرض على النيابة العامة. كما حررت الحملة 9 محاضر لمحلات، لعدم الإعلان عن الأسعار و2 محضر عدم حمل شهادة صحية.



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