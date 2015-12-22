سفير بريطانيا بالقاهرة: تعاقد مصر مع Control Risks خطوة لعودة رحلاتنا

رحب جون كاسن، السفير البريطانى لدى مصر باتفاق الحكومة المصرية مع شركة كونترول ريسكس لدعم الالتزام المصرى بأعلى مقاييس الأمن فى المطارات المصرية، معتبرا أن هذه الخطوة الإيجابية تظهر مجددا أن مصر تتحرك لمعالجة المخاوف الدولية، وتريد أن تجعل مطارات مصر نموذجاً للعالم فى الأمان و الخدمة.

وأضاف كاسن وفقا لبيان من السفارة البريطانية اليوم أن هذه الخطوة سوف تدفع الخطة المشتركة التى اتفقت عليها مصر و بريطانيا للسماح بعودة الرحلات بين بريطانيا و شرم الشيخ بأسرع شكل ممكن.

>وجاء فى البيان أن بريطانيا كانت أول من عبر عن مخاوف أمنية بشأن مطار شرم و بريطانيا، وتريد أن تكون الأولى فى استئناف الرحلات، و بالتالى تقود السياحة عملية إحياء الاقتصاد المصرى.

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