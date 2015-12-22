رئيس البرلمان العربي يطالب بالإفراج عن المختطفين القطريين بالعراق

أدان احمد بن محمد الجروان عملية اختطاف عدد من المواطنين القطرين في العراق ، مطالبا الحكومة العراقية بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المختطفين القطريين في العراق ، وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، وجاء فيه أن البرلمان العربي يعرب عن إدانته لمثل هذه الأعمال المشينة ضد أي مواطن عربي خصوصا وان القطريين دخلو العراق بشكل قانوني، مؤكدا رفضه لهذه الأعمال الإرهابية التي تشكل خرقا للقانون الدولي، وانتهاكا لحقوق الإنسان، وتتناقض مع مبادئ علاقات الأخوة بين العرب والمسلمين.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تأييده للجهود القطرية والعراقية لإطلاق سراح المخطوفين، وامله ان تسفر الإتصالات الجارية بين الحكومتين عن الإفراج عن المخطوفين القطريين قريبا وعودتهم الى بلادهم سالمين، داعيا الحكومة العراقية الى مزيد من الجهد في هذا الصدد باعتبارها مسؤولة عن سلامتهم كضيوف وأشقاء عرب ومسلمين.