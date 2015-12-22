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بالفيديو..السيسى: لا نخون ولا نقتل ولكن نبنى ونعمر.. وأموت دفاعا عن الـ90 مليون

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بالفيديو..السيسى: لا نخون ولا نقتل ولكن نبنى ونعمر.. وأموت دفاعا عن الـ90 مليون بالفيديو..السيسى: لا نخون ولا نقتل ولكن نبنى ونعمر.. وأموت دفاعا عن الـ90 مليون
قال الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى نحن لا نخون ولا نقتل ولا نتآمر ولكن نحاول أن نبنى ونتعاون ونعمر، وأنا أموت دافعا عن الـ90 مليون أنا عن نفسى واحنا كلنا نموت فداء للبلد.
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أضاف السيسى خلال كلمته فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف فى وزارة الاوقاف، أن رسالة الاسلام أرست قواعد التعايش السلمى، ونحن لسنا اوصياء على اختيارات البعض فى الدين ، وكل واحد فينا هيتحاسب لوحده وكل واحد هيرد على ربنا لوحده.

وتابع السيىسى "يجب اللالتزام بالحرية الواعية والمسئولة التى رسخها الإسلام والممارسات التى تتم الآن هى التى تضيع الدين سواء بالقتل أو التخريب وسوء الخلق والتآمر والخيانة، وإن تسببت فى قتل الأخرين هاتحاسب".
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مصر 365

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