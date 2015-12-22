إزالة 4,5 فدان من التعديات على مجرى نهر النيل فى الدقهلية

انطلقت حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل فى نطاق محافظة الدقهلية، حيث تم إزالة 4,5 فدان من التعديات على المجرى عبارة عن غرايز خشبية وحواجز وحوش لتربية الأسماك.

وقد تشكلت اللجنة برئاسة الدكتور هشام ربيع رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا وعضوية كلا من المهندس صلاح عز الدين والمهندس أحمد عبده من الإدارة العامة لتوعية البيئة والرائد عبد العزيز عامر من شرطة المسطحات والبيئة والمهندس جيهان جبر من حماية نهر النيل بالدقهلية والمهندس محمد مجاهد من الثروة السمكية. وقد شملت الحملة قرى كفر البرمون – قولونجيل – كفر الطويلة بنطاق محافظة الدقهلية.

وأكد الدكتور هشام ربيع رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا أن هدف الحملة هو الحفاظ على نهر النيل بإعتباره شريان الحياة لكل المصريين، وتأتى بناء على تعليمات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة.

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