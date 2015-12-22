أخبار عاجلة

مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إزالة 4,5 فدان من التعديات على مجرى نهر النيل فى الدقهلية

Google+ Print
إزالة 4,5 فدان من التعديات على مجرى نهر النيل فى الدقهلية إزالة 4,5 فدان من التعديات على مجرى نهر النيل فى الدقهلية
انطلقت حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل فى نطاق محافظة الدقهلية، حيث تم إزالة 4,5 فدان من التعديات على المجرى عبارة عن غرايز خشبية وحواجز وحوش لتربية الأسماك.

وقد تشكلت اللجنة برئاسة الدكتور هشام ربيع رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا وعضوية كلا من المهندس صلاح عز الدين والمهندس أحمد عبده من الإدارة العامة لتوعية البيئة والرائد عبد العزيز عامر من شرطة المسطحات والبيئة والمهندس جيهان جبر من حماية نهر النيل بالدقهلية والمهندس محمد مجاهد من الثروة السمكية. وقد شملت الحملة قرى كفر البرمون – قولونجيل – كفر الطويلة بنطاق محافظة الدقهلية.

وأكد الدكتور هشام ربيع رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا أن هدف الحملة هو الحفاظ على نهر النيل بإعتباره شريان الحياة لكل المصريين، وتأتى بناء على تعليمات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365