ضبط "غجرى" الدقهلية وبحوزته 18 قطعة حشيش

تمكنت مباحث محلة دمنة، بالدقهلية اليوم، الثلاثاء، من إلقاء القبض على عاطل بحوزته 18 قطعة حشيش.

كان اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا إلى الرائد أحمد الجندى، رئيس مباحث محلة دمنة، حول قيام أحد العاطلين وشهرته الغجرى بحيازته مخدرات عبارة عن 18 قطعة من الحشيش حيث تم استصدار إذن من النيابة.

وبمراقبة المتهم ايهاب "م.ع" 32 سنة عاطل ومقيم بمنية محلة دمنة، حيث تم القبض عليه متلبسا وبحوزته الحشيش، وتم تحرير محضر 1895 جنايات محلة دمنة.

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