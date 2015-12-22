بالصور.. محافظ بنى سويف يوزع أجهزة منزلية على 300 أسرة

شهد المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف الاحتفالية التى أقامتها المحافظة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير لتوزيع أجهزة منزلية على 300 أسرة من "الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية"، وذلك بنادى الإدارة المحلية بكورنيش النيل، حيث أكد المحافظ حرصه على المشاركة فى مثل هذه المناسبات لمشاركة الأهالى فرحتهم.

أكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم الدعم اللازم للحالات المستحقة والتى تحتاج للمساعدة وتلبية احتياجاتهم فى ضوء الإمكانات المتاحة، موضحًا أن الفئات الأكثر احتياجًا تأتى فى مقدمة اهتمامات المحافظة لتنميتها وتحسين الظروف المعيشية لها.

أشار المحافظ إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى إلى جانب المحافظة فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا ولاسيما مؤسسة مصر الخير التى تسهم بفاعلية فى هذا المجال، وذلك فى إطار سعى الدولة لرعاية ودعم المواطن البسيط والنهوض بمستوى الخدمات التى يحتاجها.



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