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بالصور.. افتتاح معرض زويل للعلوم والهندسة بالقليوبية

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بالصور.. افتتاح معرض زويل للعلوم والهندسة بالقليوبية بالصور.. افتتاح معرض زويل للعلوم والهندسة بالقليوبية
افتتح مختار شاهين وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والسيد عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمية، وسعيد ندا وكيل إدارة القناطر الخيرية، والسيد النجار وكيل إدارة بنها، وسلوى جلال مدير مركز التطوير التكنولوجى، وأميمة أحمد إبراهيم مدير مدرسة الدكتور أحمد زويل التجريبية للغات، مؤتمر ومعرض زويل للعلوم والهندسة بالقليوبية، بالتعاون مع إدارة الموهوبين ومركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

وتفقد شاهين عددا من مخترعات وابتكارات الطلاب، والتى ضمت سلسله من الابتكارات حول إنتاج الطاقة الكهربائية من وسائل بديلة وآمنة، وجهاز لمراقبة الطلاب عن بعد، وإنتاج الكهرباء من البطاطس وسيارة تعمل بالطاقة الشمسية وعددا من الاختراعات.

وطالب عدد من الطلاب المشاركين في المعرض يتبنى فكرة إنشاء كيان دائم للمخترعين والمبتكرين الصغار، وتدريبهم من خلال أساتذة متخصصين من كلية الهندسة، ودعمهم من خلال المؤسسات البحثية
>وأكد مختار شاهين وكيل المديرية ان وزارة التربية والتعليم تواصل دعمها للمبدعين من الطلاب والعمل من أجل الارتقاء بهم مشيرا إلى أنه تم عمل بروتوكولات تعاون مع عدد من المؤسسات العلمية بهذا الشأن.
>فيما انتقد السيد عز العرب مدير عام إدارة بنها تجاهل نواب البرلمان لدعوة الحضور للمعرض، وعقب قائلا ( لو كان المعرض خلال فترة الانتخابات كانوا حضروا ) وأضاف أن الإدارة تعمل جاهدة من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والفكرية للطلاب.

وشهد المعرض تكريم عدد من الطلاب المخترعين الذين فازوا فى مسابقات الوزارة العلمية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365