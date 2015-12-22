انتهاء اجتماع نواب شمال سيناء مع الفريق أسامة عسكر بالإسماعيلية

أعلن النائب إبراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح تفاصيل اللقاء الذى عقده اليوم الفريق أسامة عسكر مع المجموعة البرلمانية بشمال سيناء فى الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الرموز القبلية بسيناء.

وقال أبوشعيرة، إن اللقاء شمل التوصل لنتائج تخدم أبناء شمال سيناء، وتقليص مدة الفحص الأمنى ، وخروج المحتجزين على مراحل مع تقديم كشوفات تضم 250 محتجزا على دفعات، و دخول مواد البناء لمدينة الشيخ زويد تحت ضوابط معينة، والموافقة على إنشاء فرن بمنطقة الكوثر وتسهيل الإجراءات، والموافقة على إعادة الإجراءات فى الأحكام الغيابية وعمل دوائر خاصة بهم.