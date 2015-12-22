بالصور.. مسيرة للطرق الصوفية احتفالا بالمولد النبوى بالإسكندرية

نظمت الطرق الصوفية بالإسكندرية مسيرة، اليوم، احتفالا بالمولد النبوى الشريف من أمام مسجد سيدى العدوى بمنطقة الجمرك والتى تنتهى حتى مسجد المرسى أبو العباس ويعقبها احتفالية وابتهالات.

ويحضر فى المسيرة قيادات الطرق الصوفية ومشايخ الطرق الرافعية والإبراهيمية مرددين هتافات وأذكار احتفالا بالمولد النبوى الشريف.

وقال الشيخ جابر قاسم، وكيل الطرق الصوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الاحتفالات تستمر بمسجد المرسى أبو العباس حتى نهاية الأسبوع احتفالا بالمولد النبوى الشريف.

وأضاف أن الطرق الصوفية تحتفل مع مديرية الأوقاف مساء اليوم بمسجد المرسى أبو العباس بحضور قيادات المديرية.



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