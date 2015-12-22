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بالصور.. محافظ سوهاج يكرم 15 طالبة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات

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بالصور.. محافظ سوهاج يكرم 15 طالبة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بالصور.. محافظ سوهاج يكرم 15 طالبة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات
شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عصر اليوم حفل مدرسة الشيماء الثانوية بنات بسوهاج للعام الدراسى 2015/2016، بحضور عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وجمال قبيصى مدير المدرسة، ولفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة والطالبات وعدد من أولياء الأمور.

وكرم المحافظ 15 طالبة من الطالبات الفائزات بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، حيث فازت سبع طالبات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى حفظ القرآن الكريم كاملا، كما تم تكريم الفائزات فى التربية الرياضية والألعاب الجماعية والموهوبات فى الأنشطة المختلفة.

وهنأ المحافظ الطالبات الفائزات وقيادات المدرسة والتربية والتعليم بالمحافظة على حصول المدرسة على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى حفظ القرآن الكريم، وإلقاء الشعر والموسيقى والتربية الرياضية، وحث طالبات المدرسة على المزيد من التفوق والنجاح، ورفع اسم عامة وسوهاج خاصة فى جميع المحافل الفنية والرياضية والثقافية، لأنهن مستقبل الوطن.

كما شكر محافظ الإقليم قيادات المدرسة ومديرية التربية والتعليم بسوهاج، مشيرا إلى أهمية بذل الجهد والمزيد من الاهتمام بالأنشطة التربوية بجميع مدارس المحافظة واحتلال طلبة وطالبات سوهاج للمراكز الأولى دائما فى جميع المحافل والمسابقات المحلية والدولية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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