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الإذاعة المصرية تنقل قداس عيد الميلاد على الهواء

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الإذاعة المصرية تنقل قداس عيد الميلاد على الهواء الإذاعة المصرية تنقل قداس عيد الميلاد على الهواء

 

الإذاعة المصرية – أرشيفية

كتبت: إنجي لطفي

تنقل الإذاعة المصرية، قداس عيد الميلاد المجيد على الهواء من خلال خدماتها الإذاعية المختلفة.

حيث ستقوم بنقل قداس عيد الميلاد المجيد للأقباط الكاثوليك من كنيسة السيدة العذراء بمدينة نصر، يوم الخميس المقبل، وتذاع في الشبكة الثقافية البرنامج الثقافي.

بينما تقوم بنقل قداس عيد الميلاد للأقباط الأرثوذكس يوم 6  يناير القادم، على موجات الموجة المتوسطة الرئيسية لشبكة الشباب والرياضة وموجة FM البرنامج العام وموجة إذاعة اسكندرية المحلية والموجهات القصيرة الموجهة لأثيوبيا وأستراليا وأمريكا.

ويشارك فريق عمل من المذيعيين في بث الاحتفالتين على الهواء، منهم محمد جراح، فايز فرح، نشات فايز وجانيت فاخوري.

وتذاع صباح يوم 7  يناير مجموعة من التهاني والكلمات لمجموعة من رجال الكنيسة المصرية وكبار رجال الدين، بالإضافة إلى ترانيم كنيسة على موجه البرنامج الموسيقي.

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