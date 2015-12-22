برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

برج الأسد حظك اليوم:

على الصعيد المهنى:

برج الأسد على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>يومك فى العمل يتصف بعدم الأمان والمواجهات، فأنت لا تملك حلولاً لكل المشكلات التى تواجهها اليوم، ولكن حافظ على هدوئك الداخلية لتتجنب تضخيم المشكلات، حيث أن الكوارث التى قد تبدو فظيعة تنتهى سريعًا كما بدأت.>تواجه مشاكل عاطفية شديدة هذه الأيام مع شريك حياتك، بسبب الغيرة الشديدة وغياب النقاش والرومانسية، حاول إيجاد حل يرضى كل الأطراف وحل كل المشاكل بينكم.>حالتك الصحية جيدة هذه الأيام ولكن هذا يعنى أنك يجب أن تحافظ على صحتك، فالوقاية خير من العلاج، ويجب أن تبتعد عن الأسباب التى تؤدى للمرض.>تبدأ فى النضوج ولكن تمر عليك فترات صعبة، لتدرك كم يمكن للدنيا أن تقسو عليك، كما أن المشكلات قد قاربت على التلاشى والاختفاء من حياتك، ولكن يجب أن تكون حازمًا وتحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعانى من انتكاسات دائمة.