برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

برج الأسد حظك اليوم:
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على الصعيد المهنى:
>يومك فى العمل يتصف بعدم الأمان والمواجهات، فأنت لا تملك حلولاً لكل المشكلات التى تواجهها اليوم، ولكن حافظ على هدوئك الداخلية لتتجنب تضخيم المشكلات، حيث أن الكوارث التى قد تبدو فظيعة تنتهى سريعًا كما بدأت.
برج الأسد على الصعيد العاطفى:
>تواجه مشاكل عاطفية شديدة هذه الأيام مع شريك حياتك، بسبب الغيرة الشديدة وغياب النقاش والرومانسية، حاول إيجاد حل يرضى كل الأطراف وحل كل المشاكل بينكم.
برج الأسد على الصعيد الصحى:
>حالتك الصحية جيدة هذه الأيام ولكن هذا يعنى أنك يجب أن تحافظ على صحتك، فالوقاية خير من العلاج، ويجب أن تبتعد عن الأسباب التى تؤدى للمرض.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>تبدأ فى النضوج ولكن تمر عليك فترات صعبة، لتدرك كم يمكن للدنيا أن تقسو عليك، كما أن المشكلات قد قاربت على التلاشى والاختفاء من حياتك، ولكن يجب أن تكون حازمًا وتحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، وإلا قد تعانى من انتكاسات دائمة.