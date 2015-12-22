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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

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برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23 برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

لبرج الجدى:


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على الصعيد المهنى:


>للأسف ستستمر هذه الفترة الصعبة التى يعيشها أبناء هذا البرج وسيعانون من مشاكل كبيرة تحتاج على مزيد من الصبر والعمل للتخلص من هذه الأزمات دون خسائر كبرى فى العمل.

على الصعيد العاطفى:


>مازال الحب وشريك الحياة له دور كبير فى تقدم هؤلاء الذين سيعيشون قصص حب فى هذه الفترة ستخلصهم من أزمات يمرون بها.

على الصعيد الصحى:


>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة القادمة وخاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها نظرا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>الفترة القادمة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.

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مصر 365

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