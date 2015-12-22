برج الجدى حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

حظك اليوم لبرج الجدى:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>للأسف ستستمر هذه الفترة الصعبة التى يعيشها أبناء هذا البرج وسيعانون من مشاكل كبيرة تحتاج على مزيد من الصبر والعمل للتخلص من هذه الأزمات دون خسائر كبرى فى العمل.>مازال الحب وشريك الحياة له دور كبير فى تقدم هؤلاء الذين سيعيشون قصص حب فى هذه الفترة ستخلصهم من أزمات يمرون بها.>معدلات الصحة ستكون فى تزايد الفترة القادمة وخاصة الصحة النفسية التى ستشعر بتحسن كبير تجاهها نظرا لارتفاع معنوياتك على المستوى المهنى والعاطفى.>الفترة القادمة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.