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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2015/12/23

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حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2015/12/23 حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2015/12/23

لبرج الجوزاء:


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على الصعيد المهنى:


>يتمتع مواليد بشخصية تحمل الكثير من المتناقضات وهم يعلمون ذلك جيدا، حاول أن تتلافى العيوب التى يشير لك الآخرون عليها حتى تكون شخصية مريحة وتتبتعد عنك أصابع الانتقاد الدائم.

على الصعيد العاطفى:


>تقابل كثيرا من العقبات مع الحبيب الأفضل أن تظل صامتا حتى تمر الموجه بسلام عليك أن تتحلى بالصبر لحل المشاكل التى تبكر ولا تعرف لها حل، تحمل لك الأبراج أخبار سعيدة مع بداية الأسبوع وسوف تشهد العلاقة تطورات كبيرة سيرتاح قلبك لها

على الصعيد الصحى:


>مررت فى الفترة السابقة بفترة مرض صعبة حاول أن تستفيد من هذه الفترة أن تثقف نفسك صحيا، للحفاظ على صحتك فى الفترة القادمة، حاول أن تتبع تعليمات الطبيب وتناول الأدوية فى مواعيدها هذا افضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>تحمل لك الأبراج العديد من الأخبار السعيدة فى الفترة القادمة، حاول أن تتحلى بالصبر حتى تصل إلى تحقيق أحلام، هناك أخبار سعيدة فى الطريق لك ستسعد لها أنت ومن حولك.

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مصر 365

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