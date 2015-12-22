حظك اليوم برج الدلو ليوم الأربعاء 2015/12/23

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>طاقة من التفاؤل ستحتل هذا البرج، لذلك سيكون هذا اليوم أو هذا الشهر بشكل عام بداية لنهاية الأحزان وبدء مرحلة جديدة من التفاؤل والأمل.>حالة من الازدهار على الصعيد العاطفى فسيعيشون حياة عاطفية ورومانسية نموذجية هذه الأيام وسيتمتعون بحياتهم ويبدأون مرحلة جديدة.>بالنسبة لحالتك الصحية فمن المتوقع أن تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام، لكن أحرص دائما على الخضوع للفحص حتى تستطيع من السيطرة على أى حالة سيئة من البداية.>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.