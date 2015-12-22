حظك اليوم برج الدلو ليوم الأربعاء 2015/12/23

حظك اليوم لبرج الدلو:
>
على الصعيد المهنى:
>طاقة من التفاؤل ستحتل هذا البرج، لذلك سيكون هذا اليوم أو هذا الشهر بشكل عام بداية لنهاية الأحزان وبدء مرحلة جديدة من التفاؤل والأمل.
على الصعيد العاطفى:
>حالة من الازدهار على الصعيد العاطفى فسيعيشون حياة عاطفية ورومانسية نموذجية هذه الأيام وسيتمتعون بحياتهم ويبدأون مرحلة جديدة.
على الصعيد الصحى:
>بالنسبة لحالتك الصحية فمن المتوقع أن تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام، لكن أحرص دائما على الخضوع للفحص حتى تستطيع من السيطرة على أى حالة سيئة من البداية.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.