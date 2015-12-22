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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23 برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

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على الصعيد المهنى:


>أن تتقدم بشكل كبير فى عملك وهذا بفضل مجهودك المبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة، ولكن يجب أن تقلل من اندفاعك وتسرعك، لأن هذا الأمر سوف ينعكس بالسلب عليك، وتجنب المناقشات التى تسبب لك الإحباط والصراع حتى تصل لهدفك بسهولة ويسر.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:


>استعمل ذكائك العاطفى لكسب قلب حبيبك، ولا تسمح لنفسك أن تفقد أعصابك بسرعة، لذا خذ وقتك فى التفكير جيداً قبل أن تختلق أى مشكلة مع شريكك.

برج السرطان على الصعيد الصحى:


>تواجه مشكلة صحية والأمر يستلزم استشارتك للطبيب بسرعة قبل أن تتدهور حالتك الصحية، وحافظ على صحتك من البرد والأنفلونزا القاتلة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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يرى علماء الفلك أنك تشعر أن الطاقة الموجودة بداخلك قد تنفجر فى أى وقت، حاول ألا تعادى من حولك من أصدقاء أو زملاء فى العمل أو أقاربك وحافظ على السلام الداخلى وحاول أن تكون أكثر تفهمًا للآخرين.

 

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مصر 365

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