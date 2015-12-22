برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 23-12-2015

حظك اليوم على الصعيد المهنى:

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

حظك اليوم على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>تتعثر فى طريقك إلى النجاح وترى أن كل شىء بدأ فى التغير من حولك، لا تحزن فقد تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن الآن، ولكن الأوضاع ستتحسن لا محالة.>تبدأ العواطف فى الاشتعال، ويتأجج الحب فى طريقك من جديد، لا تحزن على ما فاتك، وحاول أن تخوض المغامرة حتى النهاية، وحاول أن تعطى أكثر مما تأخذ فى البداية حتى يبادلك الطرف الآخر نفس المشاعر.>تتحسن صحتك وتبدأ فى تغيير نفسيتك والاعتماد على نظام صحى أفضل بكثير من الذى كنت تتبعه، استمر على هذا المنوال، واجعل الرشاقة عنوانك الدائم.>يرى علماء الفلك والأبراج أن أجمل ما يحدث لك فى هذه الفترة، هو انتعاش الحب فى برج المشترى والذى يتوافق تماماً مع شعورك بالميل لشخص معين فى محيط عملك.