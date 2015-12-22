برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

حظك اليوم لبرج العقرب:
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على الصعيد المهنى:
>تعد هذه الأيام هى أيام الحظ بالنسبة لأبناء هذا البرج، خاصة على المستوى العملى وسيتعرضون لمزيد من الأخبار الجيدة التى ستقلب الموازين إلى الأفضل.
على الصعيد العاطفى:
>سيقل معدلات الحب بالنسبة لهذا البرج وستنحدر نوعا ما العلاقات العاطفية بالنسبة لهم، لكن مع الوقت والصبر ستبدأ الأحوال فى الاعتدال نوعا ما.
على الصعيد الصحى:
>للأسف سيعانى أبناء هذا البرج بعض المشاكل الصحية لكن لا داعى للخوف لأنها ستكون وعكات بسيطة ستمر سريعا.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام القادمة.