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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23 برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 2015/12/23

لبرج العقرب:


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على الصعيد المهنى:


>تعد هذه الأيام هى أيام الحظ بالنسبة لأبناء هذا البرج، خاصة على المستوى العملى وسيتعرضون لمزيد من الأخبار الجيدة التى ستقلب الموازين إلى الأفضل.

على الصعيد العاطفى:


>سيقل معدلات الحب بالنسبة لهذا البرج وستنحدر نوعا ما العلاقات العاطفية بالنسبة لهم، لكن مع الوقت والصبر ستبدأ الأحوال فى الاعتدال نوعا ما.

على الصعيد الصحى:


>للأسف سيعانى أبناء هذا البرج بعض المشاكل الصحية لكن لا داعى للخوف لأنها ستكون وعكات بسيطة ستمر سريعا.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كافة المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام القادمة.

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مصر 365

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