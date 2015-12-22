حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/12/23

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>مواليد برج القوس يتمتعون بطبيعة هادئة مما يجعلهم الأكثر قربا من الأعمال الإدارية حاول أن تحافظ على هذه الميزة التى باتت غير موجودة بسبب ضغوط الحياة مما يعجل من ترقيك فى المناصب.>لن تصل لحل المشاكل طالما لم تواجهها مع الشريك حاول أن يكون هناك جلسة مصارحة للوصول إلى حلول للمشاكل التى تدور فى الأجواء هذه الأيام، لا تتراجع فى القرارات الحاسمة ودائما يكون الطرق الأمثل هو المواجهة، سوف تشهد الفترة القادمة هدوءا يشبه الذى يسبق بالعاصفة.>تشهد الفترة القادمة أجواء صحية فأنت تحاول على الدوام أن تحافظ على صحتك من وتتبع تعليمات الطبيب وهذا من الأمور الجيدة، ستشهد حياة افضل وسترى نتيجة استثمارك فى الجانب الصحى.>يشهد برج القوس هذا العام تطورات كبيرة فى كثير من المجالات على رأسها المجال العملى فسوف ترى حصاد تعبك يتحقق أمام عينك، لا تقلق من العقبات فدائما وراء العسر يسر والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا تترد فى السير فى طريقك فأنت على الخطى الصحيحة.