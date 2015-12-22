أخبار عاجلة

مزارات الإسكندرية السياحية تستقبل الأطفال مجانا في يوم اليتيم -
الذهب يرتفع 6 جنيهات في السوق المحلي -
500 مليون دولار زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية لمصر خلال 2016 -
12 ساعة بين قصف سوريا.. ورد «الخارجية» الهزيل -
رسميًا.. محمد صلاح يعتذر عن الاستمرار في الزمالك -
حرس الحدود: لا نية لعودة محمد صلاح مرة أخرى -
«إيناسيو» يكشف أسباب قيامه بتغيير الجهاز الفني المعاون -
رئيس وزراء السويد: حادث الدهس بوسط ستوكهولم أسفر عن سقوط قتيلين -
إغلاق مبني البرلمان في ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/12/23

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/12/23 حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2015/12/23

لبرج القوس:


>

على الصعيد المهنى:


>مواليد برج القوس يتمتعون بطبيعة هادئة مما يجعلهم الأكثر قربا من الأعمال الإدارية حاول أن تحافظ على هذه الميزة التى باتت غير موجودة بسبب ضغوط الحياة مما يعجل من ترقيك فى المناصب.

على الصعيد العاطفى:


>لن تصل لحل المشاكل طالما لم تواجهها مع الشريك حاول أن يكون هناك جلسة مصارحة للوصول إلى حلول للمشاكل التى تدور فى الأجواء هذه الأيام، لا تتراجع فى القرارات الحاسمة ودائما يكون الطرق الأمثل هو المواجهة، سوف تشهد الفترة القادمة هدوءا يشبه الذى يسبق بالعاصفة.

على الصعيد الصحى:


>تشهد الفترة القادمة أجواء صحية فأنت تحاول على الدوام أن تحافظ على صحتك من وتتبع تعليمات الطبيب وهذا من الأمور الجيدة، ستشهد حياة افضل وسترى نتيجة استثمارك فى الجانب الصحى.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>يشهد برج القوس هذا العام تطورات كبيرة فى كثير من المجالات على رأسها المجال العملى فسوف ترى حصاد تعبك يتحقق أمام عينك، لا تقلق من العقبات فدائما وراء العسر يسر والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا تترد فى السير فى طريقك فأنت على الخطى الصحيحة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى