برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 23-12-2015

حظك اليوم على الصعيد المهنى:

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

حظك اليوم على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>العمل بدأ فى التحسن، والمشروع الذى علمت عليه لفترة طويلة، بدأ فى إنتاج أول ثماره، استمر فى العمل الجيد ولا توفر أى مجهود لتتقدم أكثر فى مجالك.>تشعر بالغيرة على حبيبك، وترى أن المشاكل بينكما بدأت تزيد عن حدها، لا تتردد فى الحصول على استشارة عاطفية من شخص مقرب، واستعمل ذكاءك لتمهيد الأجواء بينكما من جديد.>تعانى من وعكة صحية بسبب البرد، وتشعر بالإرهاق بسبب الإفراط فى العمل، والسهر لوقت متأخر، لا تهمل فى صحتك، حتى لا تقابل مشاكل لا تحمد عقباها، واهتم بنظامك الغذائى من جديد.>يرى علماء الفلك والأبراج أن الحب قادر على جلب السعادة لك، لا تتردد فى مصارحة الحبيب، وامحِ كل العقبات الموجود أمامكما، ولا تدفن رأسك فى الرمال حتى لا تشعر بالندم لبقية حياتك.