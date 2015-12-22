برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 23-12-2015

حظك اليوم على الصعيد المهنى:
>العمل بدأ فى التحسن، والمشروع الذى علمت عليه لفترة طويلة، بدأ فى إنتاج أول ثماره، استمر فى العمل الجيد ولا توفر أى مجهود لتتقدم أكثر فى مجالك.
برج الميزان على الصعيد العاطفى:
>تشعر بالغيرة على حبيبك، وترى أن المشاكل بينكما بدأت تزيد عن حدها، لا تتردد فى الحصول على استشارة عاطفية من شخص مقرب، واستعمل ذكاءك لتمهيد الأجواء بينكما من جديد.
حظك اليوم على الصعيد الصحى:
>تعانى من وعكة صحية بسبب البرد، وتشعر بالإرهاق بسبب الإفراط فى العمل، والسهر لوقت متأخر، لا تهمل فى صحتك، حتى لا تقابل مشاكل لا تحمد عقباها، واهتم بنظامك الغذائى من جديد.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>يرى علماء الفلك والأبراج أن الحب قادر على جلب السعادة لك، لا تتردد فى مصارحة الحبيب، وامحِ كل العقبات الموجود أمامكما، ولا تدفن رأسك فى الرمال حتى لا تشعر بالندم لبقية حياتك.